Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel viel Sonne. Ab dem Nachmittag im Mittelgebirgsraum, in der Donau-Alb-Region und an den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Norden und Osten sonnig, sonst bewölkt. Später von Süden her Regen und teils kräftige Gewitter. Mittwoch und Donnerstag weitere Schauer und Gewitter sowie lebhafter Wind bei 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 07:00 Uhr