Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 20 bis 26 Grad. In der meist sternenklaren Nacht kühlt es ab auf 12 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen ändert sich wenig - nur am Donnerstag kann es in Nordbayern zwischendurch Schauer geben. Mit 17 bis 27 Grad bleibt es tagsüber ungewöhnlich warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 16:00 Uhr