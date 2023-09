Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 19 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst örtlich Frühnebel, dann viel Sonnenschein bei 19 bis 22 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um 7 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich. Temperaturen am Tag dann zwischen 21 und 25 Grad und in der Nacht zwischen 13 und 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 06:00 Uhr