Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 16 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur an den Alpen und im Osten Bayerns gibt es einige Quellwolken, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad. Kommende Nacht ist es meist sternenklar bei Tiefstwerten um 3 Grad. Am Wochenende teils sonnig, teils wolkig. Es wird kühler, am Sonntag nur noch 5 bis 12 Grad. Dabei ist es windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 10:00 Uhr