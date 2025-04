Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur an den Alpen ein paar Quellwolken. Dazu böiger Wind bei 15 bis 21 Grad. In der Nacht klar bei plus 9 bis minus 1 Grad. Morgen bleibt es sonnig bei 17 bis 23 Grad. Am Samstag ziehen mehr Wolken auf, aber es bleibt meist trocken bei 11 bis 20 Grad. Am Sonntag wieder sonniger, dafür deutlich kühler bei 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 15:00 Uhr