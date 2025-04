Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, dazu windig, bei 15 bis 21 Grad. In der Nacht klar bei +9 bis -1 Grad. Morgen bleibt es sonnig, 17 bis 22 Grad. Ab Samstag ziehen vermehrt Wolken auf, aber es bleibt trocken. Höchstwerte am Samstag 11 bis 19 Grad, am Sonntag deutlich kälter mit 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 10:00 Uhr