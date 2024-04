Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 15 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, nur einige harmlose Wolken im Tagesverlauf. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag vielerorts sonnig oder nur leicht bewölkt. Am Sonntag im Norden Sonne und Wolken, im Süden überwiegend sonnig. Nachmittags örtlich Schauer möglich bei 17 bis 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 09:45 Uhr