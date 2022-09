Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 13 bis 18 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, später gebietsweise Nebelfelder, Tiefstwerte zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen nach Nebelauflösung sonnig, später von Nordwesten her vermehrt Wolken. Am Wochenende wechselnd bewölkt und regnerisch, Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 15:00 Uhr