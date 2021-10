Nachrichtenarchiv - 24.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne heute, bei 10 bis 15 Grad. Kommende Nacht klar, später gebietsweise Nebel, Tiefstwerte um 0 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen teils bewölkt oder neblig-trüb, teils länger sonnig, 9 bis 14 Grad. Am Dienstag im Süden vereinzelt Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 11:00 Uhr