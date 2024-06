Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, an den Alpen Gewitter

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein. Nur an den Alpen einzelne, teils kräftige Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, in Alpennähe weiter Gewitter möglich. Abkühlung auf 17 bis 12 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Teils länger sonnig, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. Es bleibt recht warm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 14:45 Uhr