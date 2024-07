Das Wetter in Bayern: viel Sonne, an den Alpen auch Schauer, 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag überwiegend freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten bei 23 bis 27 Grad. Später kann es in den Alpen auch regnen. In der Nacht trocken bei Tiefstwerten zum 15 Grad. Morgen viel Sonne und bis zu 32 Grad heiß. Am Dienstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Mittwoch wieder überwiegend trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 12:30 Uhr