Das Wetter in Bayern: viel Sonne, am Alpenrand vereinzelt Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: meist sonnig, in den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich, dazu ein lebhafter, in Böen starker Wind. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Kommende Nacht kühlt es ab auf 10 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: bis Mittwoch bleibt es frühlingshaft und meist sonnig bei Höchstwerten zwischen 16 und 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 15:00 Uhr