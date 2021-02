Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute oft sonnig. Nur im Vogtland und ganz im Osten Hochnebel. Höchstwerte von minus 7 bis minus 1 Grad; durch böigen Ostwind gefühlt aber noch kälter. Auch morgen viel Sonne und mit bis zu plus 2 Grad milder. Am Montag mehr Wolken und am Dienstag etwas Schnee, teils gefrierender Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 06:00 Uhr