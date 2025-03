Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht wird es örtlich neblig bei minus 1 bis minus 6 Grad. Auch in den nächsten Tagen überwiegend freundlich bei 10 bis 15 Grad. Am Donnerstag noch milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 11:00 Uhr