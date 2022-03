Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, 6 bis 10 Grad

Ukraine meldet zahlreiche tote Zivilisten im Osten des Landes

Charkiw: Durch den fortgesetzten Beschuss ukrainischer Städte durch die russische Armee hat es seit gestern offenbar zahlreiche zivile Opfer gegeben. Aus der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten melden ukrainische Rettungskräfte, dort seien in 24 Stunden 34 Zivilisten getötet worden. Aus der Stadt Isjum nahe der ostukrainischen Separatistengebiete waren am Morgen zudem acht tote Zivilisten gemeldet worden. Unterschiedliche Meldungen gibt es über Geländegewinne der russischen Truppen: Laut britischen Geheimdienstquellen kommt ein großer russischer Militärkonvoi in Richtung Kiew weiter kaum voran und ist derzeit etwa 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Die Stadt Cherson an der Dnjepr-Mündung soll nach Angabe Moskaus von der russischen Armee eingenommen worden sein. Unabhängig bestätigt ist das bisher nicht. In der Schwarzmeermetropole Mariupol ist nach heftigem Beschuss in der Nacht die Versorgung mit Wasser, Strom und Heizwärme zusammengebrochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 13:00 Uhr