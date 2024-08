Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, 28 bis 33 Grad.

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne mit nur wenigen Wolken. Besonders im Norden Frankens ganz vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. 28 bis 33 Grad. In der Nacht fast überall klar und trocken bei 18 bis 13 Grad. Am Wochenende, aber auch am Montag weiter freundlich bei ähnlichen Temperaturen. Nur örtlich Wärmegewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 16:00 Uhr