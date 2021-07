Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, 24 bis 28 Grad

Söder will neue Kriterien zur Bewertung der Pandemie-Lage

Gmund: Bayerns Ministerpräsident Söder strebt neue Bewertungsmaßstäbe für die Pandemie-Lage an. Bei der CSU-Vorstandsklausur in Gmund am Tegernsee sagte er nach Angaben von Teilnehmern, man müsse jetzt die Zeit nutzen, um die Frage zu klären, ab wann man eingreife. So müssten neben der Inzidenz auch die Zahl der Impfungen und die Situation in den Krankenhäusern berücksichtigt werden. Söder kündigte an, darüber in der kommenden Woche mit den unionsgeführten Bundesländern und der Regierung in Baden-Württemberg zu beraten. Mit Blick auf die Bundestagswahlen rief er die Union dazu auf, ein klares Profil zu zeigen. Man müsse zulegen und dürfe sich nicht darauf verlassen, im Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Der Parteivorstand will heute auf seiner Klausur das Wahlprogramm beschließen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.07.2021 12:45 Uhr