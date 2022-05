Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen Wolken bei 21 bis 27 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen und am Donnerstag ähnlich bei 21 bis 29 Grad.. Am Donnerstagabend besonders in den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Am Freitag im Süden teils freundlich, teils bewölkt und nass. Im Norden oft länger sonnig. Maximal 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 12:00 Uhr