21.07.2021 16:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig bei 21 bis 27 Grad. In der meist sternenklaren Nacht Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Die Aussichten: Es bleibt weiterhin sonnig bei maximal 30 Grad. Ab Samstagabend im Westen Gewitter möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2021 16:00 Uhr