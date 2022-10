Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, 16 bis 22 Grad

Multimilliardär Mateschitz stirbt mit 78

Fuschl am See: Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Das hat sein Unternehmen in der Nacht mitgeteilt. Berichten zufolge starb Mateschitz an Krebs. Der aus der Steiermark stammende Unternehmer wurde 78 Jahre alt. Mateschitz hatte vor 40 Jahren in Thailand einen "Energy Drink" namens Roter Stier kennengelernt und die Idee nach Europa importiert. Mit dem Erfolg des Getränks investierte Red Bull dann riesige Summen in Medien, Kultur und Sport. Zum Konzern gehören heute der Fernsehsender Servus TV mit angeschlossenem Medienhaus sowie Fußballmannschaften in Leipzig, Salzburg und New York und außerdem zwei Rennställe in der Formel 1. Mateschitz war Multimilliardär. Das Fachmagazin Forbes sah ihn zuletzt unter den 100 reichsten Menschen der Welt.

