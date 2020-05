Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, 16 bis 21 Grad

Reisebranche warnt vor Stellenabbau

Berlin: Die deutsche Tourismuswirtschaft befürchtet wegen der Corona-Krise eine Pleitewelle in der Branche. Allein in diesem Jahr würden mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz fehlen, erklärte der Präsident des Branchenverbands Frenzel in der Bild am Sonntag. Insgesamt seien 1,2 Millionen Jobs in Gefahr. Frenzel fordert einen staatlichen Hilfsfonds. Der Staat solle mit 5.000 bis 13.000 Euro pro bedrohtem Arbeitsplatz einspringen. // Auch bei der Deutschen Bahn sind nach Einschätzung der Gewerkschaft EVG tausende Arbeitsplätze in Gefahr. EVG Chef Hommel warnt vor einem dramatischen Stellenabbau. Die Bahn wolle im Gegenzug für staatliche Hilfen etwa fünf Milliarden Euro einsparen, davon etwa 2,25 Milliarden beim Personal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 08:00 Uhr