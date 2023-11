Das Wetter in Bayern: Viel Regen bei tagsüber 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt bis trüb und vielerorts teils länger anhaltender Regen. Sehr windig mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. Für das Oberallgäu, den Kreis Lindau und Teile des Ostallgäus gibt es eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. Nach Mitternacht zieht sich der Regen zunehmend in den Süden zurück. Weiterhin recht windig. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Auch in den nächsten Tagen bewölkt und regnerisch. Tagsüber maximal 6 bis 13 Grad, in der Nacht Abkühlung auf 9 bis 1 Grad,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 17:00 Uhr