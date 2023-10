Das Wetter in Bayern: vereinzelt trüb, sonst sonnig bei 17 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonnenschein, gebietsweise kann es noch trüb sein durch Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. In der Nacht meist klar und später vereinzelt Nebel bei Tiefstwerten um 6 Grad. In den nächsten Tagen meist sonnig, stellenweise Frühnebel. Am Sonntag kann es vor allem im Norden und Osten Bayerns mehr Wolken und vereinzelt Schauer geben bei Höchsttemperaturen von 13 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 12:00 Uhr