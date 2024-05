Das Wetter in Bayern: vereinzelt sonnig, sonst meist bewölkt.

Das Wetter in Bayern: Es ist meist bewölkt und nur vereinzelt sonnig. Vor allem in Franken und später auch in Schwaben und in der Oberpfalz kann es gebietsweise regnen. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht meist regnerisch, Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen wirds unbeständig mit Sonne, Wolken, ergiebigen Regenfällen und Gewittern. Ab Freitag weiter regnerisch. Höchstwerte 11 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 10:00 Uhr