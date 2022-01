Das Wetter in Bayern: vereinzelt Schnee bei -1 bis +5 Grad

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schneefall, an den Alpen teils länger anhaltend. Im Laufe des Tages gebietsweise sonnig. Temperaturen zwischen -1 und +5 Grad, mitunter windig. In der kommenden Nacht vielerorts klar, vereinzelt Nebel bei Tiefstwerten um -4 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Oft bewölkt und gebietsweise Schnee oder Schneeregen und teils windig. Tageshöchsttemperaturen zwischen 0 und 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 09:45 Uhr