Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schauer und sehr windig, Höchstwerte 4 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, vereinzelt Regen- oder Graupelschauer, später in Teilen Frankens Regen. Sehr windig, mitunter schwere Sturmböen. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. In der Nacht zeitweise Regen, oberhalb 400-500m Schnee; es bleibt windig. Tiefstwerte um 2 Grad. Auch morgern wechselhaft mit Regen oder Schnee, ab Mittwochmittag trocken und vielerorts freundlich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 12:00 Uhr