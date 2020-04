Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schauer und Gewitter, 15 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von Westen her windig und vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern, im Süden und Osten mehr Regen, anfangs mit Gewittern; Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Auch in den kommenden Tagen windig und unbeständig mit Sonne, Wolken und Regen. Tageshöchstwerte 9 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 15:00 Uhr