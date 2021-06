Das Wetter in Bayern: vereinzelt Schauer oder Gewitter

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Nordbayerns, im Berchtesgadener Land und Traunstein sowie m Kreis Lindau. Auch in der Nacht vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt unbeständig mit Sonne, Wolken und einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 17:00 Uhr