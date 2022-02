Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schauer, Höchstwerte 4 bis 9 Grad

Russland zieht offenbar einzelne Truppen zurück

Kiew: Nach Einschätzung der Ukraine ist eine russische Invasion vorerst abgewandt. Außenminister Kuleba sagte am Vormittag, es sei dem Land und den Verbündeten gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten. Die Regierung in Moskau hat einen teilweisen Abzug der Truppen von der ukrainischen Grenze bestätigt. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge ruft der Kreml einige dort stationierte Soldaten in ihre Militärbasen zurück. Allerdings teilte Kreml-Sprecher Peskow auch mit, dass Russland weitere Militärübungen vornehmen wird. Unterdessen ist Bundeskanzler Scholz zu seinem Antrittsbesuch in Moskau eingetroffen. In einem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch will er mit Präsident Putin über die Lage an der ostukrainischen Grenze beraten. Der Bundeskanzler setzt sich für ein Ende der militärischen Spannungen ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2022 12:00 Uhr