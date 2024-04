Das Wetter in Bayern: vereinzelt Schauer bei 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden viele Wolken und Regen oder Schnee. Sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. In der Nacht Abkühlung auf minus 1 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiterhin oft bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten im Norden. Zeitweise schauerartiger Regen, in höheren Lagen Schnee. Tageshöchstwerte 4 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2024 09:45 Uhr