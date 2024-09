Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schauer bei 14 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Tiefstwerten zwischen 14 und 10 Grad. Tagsüber sowie am Mittwoch und Donnerstag weiter unbeständig mit Regen und lebhaftem Wind. Sonnige Abschnitte vor allem im Süden. Tageshöchstwerte 13 bis 20 Grad. Am Donnerstag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 00:00 Uhr