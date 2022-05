Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Regen und kräftige Gewitter

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils freundlich, teils bewölkt und vereinzelt Schauer. Der Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Süden des Freistaats. In der Nacht gebietsweise Regen und Gewitter, später trocken bei Tiefstwerten von 14 bis 9 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Mittwoch und Donnerstag oft sonnig. Höchstwerte morgen bis 25, ab Mittwoch bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 17:00 Uhr