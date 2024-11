Das Wetter in Bayern: vereinzelt Regen, Schnee und Graupel bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Alpennähe stark bewölkt mit Regen und Schnee. Sonst Sonne und Wolken im Wechsel, zwischendurch vereinzelte Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen und am Freitag leicht unbeständig mit Sonne, Wolken sowie Schneeschauern. Am Samstag meist trocken und teils sonnig, Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 3 Grad.

