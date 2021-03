Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Regen- oder Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend gibt es vereinzelt weitere Regen- oder Schneeschauer. In der Nacht ziehen sich die Schneeschauer an die Alpen zurück; hier gilt aber noch die Unwetterwarnung vor Schneeverwehungen und Behinderungen im Straßenverkehr. Die Temperaturen sinken minus zwei bis minus fünf Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt Schneefall oder Schneeregen. Höchstwerte von null bis sechs Grad. Am Freitag wenig Änderung, am Samstag trocken, aber weiter kalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 17:00 Uhr