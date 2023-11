Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Regen, Höchstwerte 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen. Bei 7 bis 12 Grad mitunter recht windig. In der Nacht in der Nähe der Berge noch einzelne Schauer. Abkühlung auf +6 bis -1 Grad. Morgen in den Mittelgebirgen gelegentlich nass; sonst freundlich. Donnerstag in Franken zeitweise Regen, im Süden Sonne und Wolken. Freitag stark bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 16:00 Uhr