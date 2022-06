Das Wetter in Bayern: Vereinzelt noch Schauer und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Für Franken gibt es aktuell eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern in Teilen Nordostbayerns. Im restlichen Freistaat kaum mehr Schauer und Gewitter. Nächtliche Tiefstwerte zwischen 17 und 11 Grad. Morgen viel Sonne bei 27 bis 32 Grad. Ab dem Nachmittag wieder vereinzelt Gewitter möglich. Am Freitag regnerisch bei maximal 23 Grad. Am Samstag freundlich und bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 22:00 Uhr