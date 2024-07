Das Wetter in Bayern: Vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wolken oder Sonne, bei Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad. Vereinzelt kräftige Schauern und Gewitter, örtlich mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. Für Mittelfranken gibt es eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. In der Nacht gewittrige Niederschläge. 16 und 12 Grad. Morgen im Süden regnerisch, im Norden auch Sonne. Am Sonntag und Montag zunehmend freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 15:00 Uhr