Das Wetter in Bayern: Vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken oder Sonne, bei Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad. Vereinzelt kräftige Schauern und Gewitter, örtlich mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. In der Nacht weiter teils länger anhaltende gewittrige Niederschläge. Es kühlt ab auf Werte zwischen 16 und 12 Grad. Morgen im Süden regnerisch, im Norden auch Sonne. Am Sonntag und Montag zunehmend freundlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2024 14:45 Uhr