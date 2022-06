Das Wetter in Bayern: Vereinzelt kräftige Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad

Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen gehen mit Parade und Straßenfesten zuende

London: Mit einer riesigen Parade in der Hauptstadt, Straßenfesten und landesweiten Picknicks sind die Festivitäten zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. zuende gegangen. Trotz eher trüben Wetters nahmen zehntausende Bürger an Mittagessen teil und feierten die historische Regentschaft der 96-jährigen Monarchin. Die Queen war während der gesamten viertägigen Feierlichkeiten kaum anwesend. Sie hatte nur am Donnerstag zwei kurze Auftritte bei der großen Eröffnungsparade. Die 96-Jährige nahm weder am Gottesdienst am Freitag, noch an den Pferderennen oder dem Riesenkonzert am Samstag vor dem Palast teil. Auch öffentlich äußerte sie sich nicht.

