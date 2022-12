Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und vereinzelt etwas Regen oder Schnee bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt. Auch in den nächsten Tagen oft bewölkt, aber kaum Regen oder Schneefall. Am Donnerstag wird es in Alpennähe freundlicher mit teils längerem Sonnenschein. Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2022 19:45 Uhr