Nachrichtenarchiv - 25.10.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Teilen Frankens klar, sonst wolkig. In der Nacht Tiefstwerte 1 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bewölkt oder trüb, örtlich etwas Regen. Sonnige Abschnitte vor allem im Süden. Am Donnerstag nach Nebel viel Sonne. Höchstwerte 10 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 19:00 Uhr