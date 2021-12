Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Richtung Allgäuer Alpen viel Sonne. Ansonsten trüb, in Franken und im Osten ab Mittag etwas Regen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Verbreitet trüb, nur an den Alpen sonnig. Am Samstag nach Nebelauflösung von Süden her vermehrt Sonne, am Sonntag neblig-trüb. Höchstwerte 1 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 06:00 Uhr