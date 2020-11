Das Wetter in Bayern: Verbreitet trüb, Höchstwerte 4 bis 14 Grad

Bayern hält an Teststrategie fest und stockt Hilfen auf

München: Die bayerische Staatsregierung will vorerst an ihrer Teststrategie in der Corona-Pandemie festhalten. Der Bevölkerung werden also weiterhin kostenlos Tests angeboten. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann sagte nach einer Kabinettssitzung, bei der Laborkapazität sei noch deutlich Luft nach oben. Im Freistaat gibt es nach seinen Worten in privaten Laboren und kommunalen Testzentren täglich eine Kapazität von rund 78.000 Tests. In den letzten sieben Tagen sind laut Herrmann im Schnitt aber nur 47.000 gemacht worden. Wirtschaftsminister Aiwanger kündigte an, dass die Staatsregierung in vier speziellen Corona-Hotspots die Finanzhilfen des Bundes für betroffene Unternehmen aufstockt. Dafür werden bis zu 50 Millionen Euro bereitgestellt. Die zusätzliche Hilfen gibt es für betroffene Betriebe im Berchtesgadener Land, im Kreis Rottal-Inn sowie in Augsburg und Rosenheim.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 14:45 Uhr