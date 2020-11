Das Wetter in Bayern: Verbreitet trüb bei maximal 6 bis 12 Grad

Pflegetag-Präsident fordert Corona-Notfallmodus für überlastete Kliniken

Berlin: Zum Auftakt des Deutschen Pflegetages fordert Präsident Wagner, Krankenhäuser in Ballungsgebieten in den Corona-Notfallmodus zu schicken. In vielen Kliniken sei das Pflegepersonal schon jetzt am Limit. Gesundheitsminister Spahn müsse hier für Entlastung und Stabilität zu sorgen, sagte Wagner in einem Interview. Auch der Verband der Pflegenden in Bayern sieht die Mitarbeiter seit Monaten in ununterbrochenem Ausnahmezustand. Präsident Sigl-Lehner sagte im BR, zwölf Stunden unter den jetzigen Bedingungen zu arbeiten, mache krank. Die Bevölkerung müsse sich dringend an die einfachen Masken- und Abstands-Regeln halten, damit die Infektionszahlen nach unten gehen. Sonst drohe das gesamte System zu kollabieren, so Sigl-Lehner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 10:00 Uhr