Das Wetter in Bayern: Verbreitet sonnig, Höchstwerte -6 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute am Alpenrand mitunter bewölkt oder trüb, sonst viel Sonne, dazu lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte -6 bis 0 Grad. In der Nacht klar, an den Alpen mitunter trüb; später von Süden her einige Wolken. Tiefstwerte um -8 Grad. Morgen und am Donnerstag oft sonnig, im Süden einige lockere Wolken. Tiefstwerte -4 bis -12 Grad, Höchstwerte -5 bis +2 Grad. Das waren die Nachrichten, es ist 06:05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen: ............. Soweit die Verkehrsübersicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 06:00 Uhr