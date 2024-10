Das Wetter in Bayern: Verbreitet Nebel, in den Bergen sonnig

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in weiten Teilen Nord- und Ostbayerns zäher Hochnebel. Etwas freundlicher in den Kammlagen der Mittelgebirge, und viel Sonnenschein in der Nähe der Alpen. Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. Nachts teils klar oder nur leicht bewölkt, teils zunehmend neblig. Temperaturrückgang auf 10 bis 5 Grad. In den folgenden Tagen wenig Änderung. In der Nächten Abkühlung auf 10 bis 4 Grad, am Tag 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 16:00 Uhr