Das Wetter in Bayern: verbreitet freundlich bei 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden bewölkt und am Alpenrand noch etwas Regen. Sonst nach Auflösung von Nebelfeldern freundlich. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei plus 3 bis minus 3 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Am Freitag meist sonnig bei 9 bis 18 Grad. Am Samstag und Sonntag wieder wechselhaft mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 06:00 Uhr