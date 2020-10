Das Wetter in Bayern: verbreitet bewölkt, Höchstwerte 9 bis 14 Grad

Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen Bayern stark

München: Mit bundesweiten Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi heute ihren Forderungen im aktuellen Tarifstreit Nachdruck verleihen. Auch in Bayern sind rund 250 Einrichtungen und Behörden betroffen. So werden in München unter anderem Kitas, Krankenhäuser und Abfallwirtschaftsbetriebe bestreikt. In Augsburg bleiben die meisten städtischen Kitas entweder ganz geschlossen oder bieten nur eine Notbetreuung an. In Nürnberg sollen auch die Beschäftigten der Kommunalen Verkehrsüberwachung streiken, in Würzburg trifft es unter anderem die Stadtreinigung, in Bamberg wollen sich Mitarbeitende des Garten- und Friedhofsamtes sowie des Bauhofs an den Aktionen beteiligen. In Regensburg streikt die Müllabfuhr und in Deggendorf die Sparkasse. Die Gewerkschaft Verdi fordert 4,8 Prozent höhere Einkommen, mindestens aber 150 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten 3,5 Prozent verteilt auf drei Jahresstufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 06:00 Uhr