Das Wetter in Bayern: Verbreitet bewölkt bei 1 bis 4 Grad

Bauerproteste: Auch Rewe geht auf Landwirte zu

Köln: Nach den jüngsten Bauernprotesten geht auch Rewe einen Schritt auf die Landwirte zu. Der Handelskonzern, zu dem auch der Discounter Penny gehört, will den Schweinebauern in Deutschland ab sofort Mindestpreise zahlen. Wie es hieß , sollen sie dem Marktniveau vor Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest entsprechen. Rewe folgt mit dem Schritt der Supermarktkette Lidl, die gestern die Preise für zehn Schweinefleischprodukte erhöht hat. Die Mehreinnahmen sollen direkt an die Bauern gehen, die das Fleisch liefern. Landwirte in ganz Deutschland hatten in den vergangenen Tagen mit Traktor-Blockaden von Zentrallagern höhere Preise für ihre Erzeugnisse gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 11:00 Uhr