Das Wetter in Bayern: verbreitet bewölkt bei 1 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Verbreitet bewölkt und trüb bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad. Am Alpenrand und im höheren Bayerischen Wald etwas Sonnenschein. Zum Abend hin im äußersten Westen etwas Regen. In der kommenden Nacht vereinzelt Regen oder Schneeregen bei Werten um 0 Grad. Morgen und am Sonntag weiterhin viele Wolken und gelegentlich Regen. Am Montag teils bewölkt oder trüb, teils freundlich und trocken bei maximal 1 bis 8 Grad.

